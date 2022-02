Qual é o destino espanhol certo para nós?

livro

Procura uma pausa no sol espanhol mas não tem a certeza de qual é o destino certo para si? Deixa-me ajudar-te! Existem as sempre populares Ilhas Canárias e Baleares, mas o continente também tem tanto para oferecer em termos de beleza e cultura. Por isso, em vez de te espicaçar o cérebro sobre as muitas Costas e ilhas, estou aqui para te quebrar todas elas, e em breve encontrar-te-emos as férias perfeitas!

Costa Blanca

A Costa Blanca tem estilo. Com sol durante todo o ano, pomares de fruta, e vilas modernas, não é de admirar que seja frequentemente apelidada de "Califórnia da Europa". Mais conhecida por Benidorm e Alicante, le palais de l'alhambra grenade , além de ser uma das favoritas dos britânicos que ali se reúnem para a reforma. Uma vez provada, sonha-se em viver lá pessoalmente. Certifique-se de que se dirige ao Castelo de Santa Bárbara antes de partir para uma vista panorâmica incrível.



Canárias

Para as perfeitas férias em família com sol durante todo o ano, não há realmente lugar melhor do que as Ilhas Canárias. Tenerife está cheia de praias maravilhosas construídas para desportos aquáticos e feitas de duas metades distintas: a verdejante e exuberante norte da ilha, onde se encontra a montanha mais alta de Espanha, e a mais rochosa do sul. Em Fuerteventura, vai adorar a paisagem vulcânica e os quilómetros de praias de areia branca, cobertas pelas frescas brisas marítimas africanas.

Gran Canaria oferece uma variedade de paisagens e está repleta de resorts modernos que contrastam muito bem com as pitorescas cidades. Há também o Aqualand, que é o maior parque aquático da ilha. Finalmente, será mimado pela escolha de praias beijadas pelo sol em Lanzarote. E tal como na Gran Canária, há muitos parques temáticos e parques aquáticos para manter as crianças ocupadas!



Baleares

Vai uma ilha espanhola com um tempo de voo mais curto? Faça uma pausa rápida para as Baleares. Quer se trate de um tempo calmo em Maiorca ou Menorca, ou de uma vida nocturna fora deste mundo em Ibiza, há algo para todos. Fantásticos hotéis All Inclusive esperam por si. Mas não se trata apenas do hotel. Dê um passeio por cidades bonitas, prove algumas iguarias locais e absorva a cultura em Palma. Ou, faça uma noite inesquecível de festa ao ritmo dos DJs de classe mundial na faixa de Ibiza.